كندا تبحث الاستثمار في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي الاستثمار الاقتصادي والثقافي والتعليمي .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه السفير الكندي بحثنا ” اثناء اللقاء العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة وعبر الحكومة الاتحادية وأهمية تطويرها في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية”.

وأضاف ” أكدنا اهتمام المحافظة بتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين ، وبما يعزز المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين “.