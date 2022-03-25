كم بيضة يمكن أن نأكل صحيا في الأسبوع؟

المستقلة /- أعلنت الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البيض جزء من النظام الغذائي للكثيرين، وتناول 5-6 بيضات في الأسبوع تشكل إضافة جيدة للبروتينات الأخرى.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن بيض الدجاج يحتوي على بروتين مثالي للهضم، وكذلك كالسيوم وفوسفور وليسيثين و فيتامين D.

ووفقا لها، إن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع له فائدة صحية، ولكن من الأفضل تناول ما لا يزيد عن 2-3 بيضات في اليوم.

وتقول، “يمكن للشخص السليم أن يتناول في اليوم 2-3 بيضات، وبياض البيض أكثر. ونظريا يمكن للشخص أن يتناول أكثر من ذلك في اليوم. ولكني اعتقد أن تناول 5-6 بيضات في الأسبوع تكون إضافة جيدة للبروتينات الأخرى التي يحصل عليها الجسم من اللحوم والأسماك والدواجن والمأكولات البحرية”.

وتضيف، “الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومن السمنة تناول بيضة واحدة في اليوم ثلاث – أربع مرات في الأسبوع”.

وتشير الخبيرة، إلى أن الإفراط بتناول البيض يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي.

وتقول، “يسبب الإفراط بتناول البيض تزداد الحساسية ومشكلات في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن، والألم، والثقل، وزيادة تكوين الغازات، والتجشؤ بهواء برائحة البروتين غير المهضوم، وحموضة المعدة”.

وتضيف، من الضروري الانتباه إلى طريقة حفظ البيض. في درجة حرارة من الصفر إلى 20 درجة مئوية مدة 25 يوما. و90 يوما في درجة حرارة من ناقص 2 إلى الصفر. ويجب غسل البيض قبل استخدامه، وليس بعد شرائه مباشرة.

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