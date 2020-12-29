كل ماتريد معرفته عن الصلع وأسبابه وعلاجه عند الرجال.. الوراثة السبب

المستقلة / -يعد الصلع الذكورى من أكثر المشكلات الأكثر شيوعا التي يعانى منها الرجال، والمعروفة باسم “الثعلبة الأندروجينية”، والتي ينتج عنها تساقط الشعر، حيث يعانى 50% من الرجال فوق الخمسين عاما من الصلع الذكورى، وفقا لتقرير نشرته المكتبة الوطنية الأمريكية للطب .

وذكر التقرير أسباب الصلع الذكورى الذى قد يكون عامل الوراثة السبب الأول ورائه، نتيجة لوجود تاريخ عائلي من الصلع، الذى يرتبط بهرمونات الذكورة الجنسية التي تسمى الأندروجينات، والتي أيضا مسئولة عن العديد من الوظائف أهمها تنظيم نمو الشعر.

وأوضح التقرير أن الصلع ينتج عنه توقف دورة نمو بصيلات الشعر، والتي تبدأ بنمو الشعر في شكل خيوط شعر أقصر وأدق، ومن ضمن أسباب الإصابة بالصلع تناول بعض أنواع السرطان والأدوية وحالات الغدة الدرقية، أو قد تكون نتيجة لحالات صحية تتمثل في الحالات الفطرية لفروة الرأس أو الاضطرابات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن الصلع قد يصاحبه طفح جلدى أو احمرار أو ألم أو تقشير في فروة الرأس، حيث تلعب الوراثة دورا كبيرا، في إصابة الرجال الذين لديهم أقارب مصابين بالصلع الذكوري.

ومن عوامل الخطورة في هذا المرض إصابة المراهقين بالصلع المبكر، لذا لابد من أخذ خزعة الجلد وإجراء عدد من اختبارات الدم لتشخيص الاضطرابات المسؤولة عن تساقط الشعر.

وحدد التقرير وسائل العلاج التي تحارب الصلع الذكورى، والتي تكون عبارة عن بعض الأدوية التي يتم وضعها على فروة الرأس والتي تعتمد على مادة المينوكسيديل التي تبطئ من تساقط الشعر لدى بعض الرجال وتحفز بصيلات الشعر على إنبات شعر جديد.