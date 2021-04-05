كلاكيت ثالث مرة .. إصدار حكم الإعدام بحق “سفاح الجيزة” في مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، حكمها النهائي بالإعدام شنقًا على المتهم ”قذافي فرج“ المعروف إعلاميا بـ“سفاح الجيزة“ في واقعة قتله سيدة ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

ويعد هذا ثالث حكم بالإعدام للمتهم في أقل من عشرة أيام، فقد سبق وأصدرت المحكمة حكمها الأول بالإعدام، لقتله صديقه المهندس ”رضا“ 49 عامًا، بغرض سرقته ثم انتحل صفة القتيل وتزوج من 6 سيدات للنصب عليهن.

أما الحكم الثاني بالإعدام، فكان في ٢٧ آذار مارس، بتهمة قتل نادين طالبة كلية الحقوق، شقيقة زوجته فاطمة، ودفنها في شقة ببولاق.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر: الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص، وهم: زوجته، وسيدتان، ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة في تحقيقاتها: إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قناة السويس توجه رسالة للعالم بعد أسبوع من إعادة تشغيل المجرى الملاحى

رياضية

مكتشف محمد صلاح يكشف موقفه من الاستمرار مع ليفربول

اخر الاخبار

كلاكيت ثالث مرة .. إصدار حكم الإعدام بحق “سفاح الجيزة” في مصر

اخبار مصر

التعليم المصرية تكشف عن السبب فى إدخال الكتابة الهيروغليفية بالمناهج 

اخر الاخبار

المجلس الرئاسى الليبيى يعلن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الليبية

اخر الاخبار

سلطنة عمان تمنع دخول البلاد على غير المواطنين وحاملي الإقامة

اخر الاخبار

رئيس تونس وأبو الغيط يبحثان تفعيل يبحثان تفعيل الجامعة العربية وآلياتها

اخر الاخبار

رئيس تونس وأبو الغيط يبحثان تفعيل يبحثان تفعيل الجامعة العربية وآلياتها

اخر الاخبار

وفاة الفنان المصري حازم الحمامصي

اخر الاخبار

الجيش الأردني قادرون على مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار المملكة

اخر الاخبار

أول رد من زوجة سعد الصغير الأولى بعد زواجه عليها

اخر الاخبار

دبي.. بائع يشعل النار فى محل أقمشة لتخلف صاحبه عن دفع راتبه المتراكم

اخر الاخبار

مصر تحذر مواطنيها المتواجدين في السعودية لهذا السبب

اخر الاخبار

القوات المصرية والسودانية تنهي تدريبا لسلاح الجو.. فيديو

رياضية

تعرف على قائمة منتخب العراق للتصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

أول تعليق من رئيس البرلمان العربي على زيارة الكاظمى للسعودية والإمارات 

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المغربية الحاجة الحمداوية عن عمر ناهز الـ91