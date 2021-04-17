القبض على متهم بحوزته أطنان من خام الذهب لليوم الثانى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، أحد الأشخاص وبحوزته 3 أطنان من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب.

هذا وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن أسوان، اللواء عصام عثمان، إخطارا يفيد بضبط شخص أثناء قيادته سيارة وعلى متنها 60 جوالا (كيسا) بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب، وتزن 3 أطنان، بعد قيام المتهم بالتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، أمس الجمعة، من ضبط أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب، وذلك بجنوب محافظة أسوان، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية أمن أسوان، قد قالت في بيان لها أمس: “في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولد كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

التعادل يحسم مباراة القاسم والكهرباء في الدوري العراقي

اخبار مصر

القبض على متهم بحوزته أطنان من خام الذهب لليوم الثانى

اخر الاخبار

تونس تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا

اخر الاخبار

” ادعوا لي” مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالمرض اللعين

سياسية

محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

اخبار مصر

فنانة مصرية ترد على رامز جلال.. والسبب “حذاء راقصة”

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير للمودعين اموالهم

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يرفع فائدة حسابات التوفير للمودعين اموالهم

اخر الاخبار

مسلسل “جلطات الدم” يضرب لقاحا جديدا

اخر الاخبار

طفرات فيروس كورونا.. إجابات دقيقة عن “الأسئلة الخمسة”

اخبار مصر

أرقام .. حقيقة أجور الفنانين في دراما رمضان

اخر الاخبار

بدء مراسم تشييع الامير فيليب … بحضور الملكة اليزابيث الثانية

اخر الاخبار

خامنئي يدعو الجيش الايراني إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

اخبار العراق

السفير التركي من الموصل سوف نرد على الهجوم الذي استهدف معسكرنا

رياضية

استبعاد رونالدو من مباراة يوفنتوس المقبلة

رياضية

نجم ريال مدريد يواجه قريبه في لقاء تشيلسي

اخبار العراق

سوق العراق للأوراق يعلن تداول أسهم 51 شركة بقيمة بلغت 5 مليارات دينار