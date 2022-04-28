كشف سبب غريب لتحطم طائرة مصرية عام 2016

المستقلة /- كشف تحقيق جديد نشرته ” نيويورك بوست” سبب تحطم طائرة مصرية في البحر الأبيض المتوسط في مايو 2016 . وقالت “نيويورك بوست ” ، أن سبب تحطم الطائرة ، إشعال الطيار على متن رحلة مصر للطيران MS804 سيجارة في قمرة القيادة، مما تسبب في تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.

وتوفي 66 راكبا والطاقم عندما تحطمت طائرة إيرباص A320 كانت متجهة من مطار شارل ديغول في فرنسا إلى القاهرة بمصر في مايو 2016 في البحر الأبيض المتوسط ​​جنوب جزيرة كريت اليونانية، في ظروف غامضة. ومن بين القتلى بريطاني و12 سائحا فرنسيا و30 مصريا وعراقيان وكندي.

وبعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها البحرية الأمريكية، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من اليونان ، وخلص تحقيق رسمي إلى أن الدخان المنبعث من سيجارة الطيار أدى عن طريق الخطأ إلى تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.

 

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