كشف حجم الاقتراض المطلوب لتغطية الانتخابات العراقية

المستقلة /- قال عضو اللجنة المالية النيابية، علي اللامي، إن مجلس النواب وافق على اقتراض الحكومة العراقية 12 ترليون دينار، وهي لديها أكثر من 14 ترليون دينار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2020، ليصبح المجموع أكثر من 26 ترليون دينار وهذا المبلغ فقط لغاية نهاية السنة الحالية.

وأضاف، أنه لغاية السنة الحالية، نحتاج ما يقارب 18 تريليون دينار لدفع رواتب الموظفين، أي سيبقى لدى الحكومة العراقية أكثر من 8 ترليون دينار، ومن الممكن أن تصرف هذا المبلغ لغرض تمويل العملية الانتخابية.

وتابع عضو اللجنة المالية، أن قانون تمويل الانتخابات، يحتاج اقتراض جديد، ومبلغ الاقتراض المطلوب حاليا، أكثر من 170 مليون دولار، لذلك القانون مرفوض من قبل مجلس النواب العراقي وغالبية أعضائه، فلا يمكن تدمير اقتصاد العراق بالقروض.

وأن هناك اتفاق برلماني بعدم التصويت على أي قانون اقتراض جديد، والحكومة العراقية لديها مبالغ مدور يمكن لها استخدامها دون أي اقتراض، بحسب اللامي.

وردت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين (30 تشرين الثاني 2020)، على قانون ’’تمويل الانتخابات’’ المقدم من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن البرلمان صوت لتغطيتها بقانون الاقتراض.