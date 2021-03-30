كريم بنزيما يواجه عقوبة السجن في فرنسا

المستقلة/- كشف ممثلو الادعاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن موعد محاكمة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في القضية المتورط فيها بشأن ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن كريم بنزيما سيحاكم بتهمة التواطؤ في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا عبر شريط جنسي، أمام محكمة فرساي في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ويواجه كريم بنزيما عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو إذا ثبتت إدانته في قضية ابتزاز فالبوينا التي تعود وقائعها إلى يونيو لعام 2015.

ولم يتم استدعاء كريم بنزيما البالغ من العمر 33 عاما لمنتخب فرنسا منذ أكتوبر 2015 بسبب تورطه في قضية ابتزاز فالبوينا، وغاب عن الديوك في يورو 2016 وكأس العالم 2018، لكنه يواصل إسعاد جماهير ريال مدريد.

يذكر أن بنزيما لعب 32 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم وسجل 23 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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