كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال

المستقلة /- أكد وزير داخلية حكومة أربيل، ريبر أحمد، اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، عدم صدور أي قرار بشأن فرض حظر التجوال الوقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال إن “اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في كردستان ستعقد عصر اليوم، اجتماعها الاعتيادي لمناقشة الموقف الوبائي للفيروس”.

وأضاف أن “اللجنة العليا ستناقش التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة حول الأوضاع الصحية”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستتخذ ما هو مناسب من قرارات بناء على تقييم وزارة الصحة”.

وأضح ان “الانباء التي تتحدث عن حظر شامل للتجوال والاغلاق العام ليست صحيحة، وسنرى خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا ما هو التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة وبناء على ذلك سنقرر ما هو أنسب للحماية المواطنين”.

 

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