كردستان العراق .. تعطيل دوام المدارس بسبب فيروس كورونا

المستقلة … بدأت العديد من الدول العربية بأتخاذ التدابير والاجراءات لمحاربة تفشي فيروس كورونا فيها خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء الذي يعتبر البيئة الانسب لانتشار الفيروس بسبب انخفاض درجات الحرارة فيه.

بعد خطوات و اجراءات بدأتها دول اوروبا بدأت الدول العربية بتعطيل دوام المدارس و تقليل بعض النشاطات الاجتماعية تحسباً لانتشار الفيروس فيها مع بدء الدخول بفصل الشتاء.

في كردستان العراق قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان إيقاف الدوام في المدارس لمدة شهر كامل بسبب ازياد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

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حيث قررت اللجنة إيقاف دوام المدارس للصفوف الأول والثاني الإبتدائي، واستمرار دوام الصفوف المنتهية عبر النظام الإلكتروني، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بين الطلبة.

جاء هذا القرار في كردستان العراق بعد اجتماع عقد بين وزارة الداخلية والتربية والتعليم العالي والصحة وممثلين عن الحكومات المحلية، وتم مناقشة تزايد اعداد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الأيام الماضية.