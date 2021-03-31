كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تؤكد أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة

المستقلة /- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابيَّة، أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة .

وقال النائب عن الكتلة مهدي عبد الكريم في تصريح لوكالةالرسمية تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن “نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها ظهر اليوم”.

وأضاف أن “ذلك جاء بعد ما تم الاتفاق مع اللجنة المالية وكل الكتل السياسية على تمرير المادة 11 وحصة إقليم كردستان”.

دعت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.