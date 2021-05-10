“كتائب القسام” تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمهل أبو عبيدة، الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

وقال أبو عبيدة إن “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

من جهتها، دعت حركة “الجهاد الإسلامي”، إلى إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات، “نصرة لأهلنا في القدس ودعما لانتفاضة رمضان”.

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني

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