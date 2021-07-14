كاظم الساهر تعليقا على فاجعة الناصرية: نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان

المستقلة/- منى شعلان/نعى الفنان كاظم الساهر ضحايا حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، جنوب العراق، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً : “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية”.

أضاف: ” نسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع بمستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا، في محافظة ذي قار جنوب العراق إلى 29 شخصا، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بينهم مرضى.

وتعد تلك المأساة هي الثانية في العراق خلال 3 أشهر، حيث أودى انفجار مماثل في مستشفى ابن الخطيب في بغداد لعلاج مصابي فيروس كورونا بحياة 82 على الأقل وأسفر عن إصابة 110 آخرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن الحداد الرسمي إثر حريق مستشفى الحسين بالناصرية المخصص لعلاج مرضى كورونا.