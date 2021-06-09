كارول سماحة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

كارول سماحة تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة، حصولها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث وجهت النجمة اللبنانية الشكر لدولة الامارات حكومة وشعبا، وكتب قائلة: “أشكر دولة الامارات شعبًا وحكومة على هدية الإقامة الذهبية، وأتمنى لها المزيد من الازدهار والتطور”.

من ناحية أخرى تتعاون كارول سماحة للمرة الثالثة حاليًا مع المخرجة بتول عرفة في تصوير أغنية جديدة للشاعر الغنائي خالد تاج الدين.

وتنشغل سماحة حالياً فى وضع الخطوط الأساسية للكليب الجديد الذي سيتم تصويره خلال الأيام القادمة في العديد من الأماكن.

الجدير بالذكر أن بتول عرفة تعاونت مع كارول منذ فترة في أغنية ” شكرا” كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، وجمعت في كليب واحد أغنيتين لأول مرة وهي “شكرا” لكارول سماحة و”بقالي كتير” لهاني شاكر، وحقق العمل نجاحا جيدا الفترة الماضية.

وشاركت كارول مؤخرا فى غناء تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي عُرض في رمضان السابق، وحملت الأغنية عنوان “اللي خان”، وهى من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.