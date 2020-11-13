كارول سماحة بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية: ما بقدر أوصف فرحتي

كارول سماحة بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية: ما بقدر أوصف فرحتي

المستقلة/ منى شعلان/ عبرت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلما “بالصدفة” ، والذى عرض ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة والتي انتهت أمس .

وكتبت كارول ، فى تغريدة لها ، عبر موقع تويتر ، قائلة :” ما بقدر أوصف فرحتي الليلة بإستلام جائزة الفنانة الكبيرة #فاتن_حمامة لفئة #أفضل_ممثلة بمهرجان #اسكندرية عن فيلم #بالصدفة الشكر الكبير لفريق العمل.

وقالت الفنانة كارول سماحة خلال حفل مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلى: أنا سعيدة أننى أتحدث الأن من بلدى مصر التى عشت فيها ما يقرب من سبع سنوات، والمفرح بالنسبة لى أنه يتم تكريمى فى مصر كممثلة لبلدى لبنان وهذا الدرع يعتبر إهداء لكل فنان لبنانى ومبدع لبنانى يحاول أن يقدم صورة جيدة للبنان.

وحصلت كارول سماحة، على جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع الممثلة الإسبانية إيما سواريز عن دورها في فيلم “نافذة على البحر”.

ويشهد فيلم “بالصدفة” أول عمل سينمائي للمطربة اللبنانية كارول سماحة التي سبق لها تقديم قصة حياة الشحرورة في عمل تليفزيوني من بطولتها.

اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر ،فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.