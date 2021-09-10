قناة السويس تصدر بيانا بشأن جنوح سفينة جديدة

المستقلة /- أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن إحدى السفن العابرة للقناة وهي سفينة الحاويات MAERSK EMERALD تعطلت بشكل مفاجئ مما أدى لجنوحها خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال.

وأكد أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة، لافتا في هذا الصدد إلى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة، للتعامل مع الموقف والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم، من خلال أربعة قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.

وأوضح أن القاطرات قامت بالتعامل الفوري واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية، لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

جدير بالإشارة إلى أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا، بغاطس 15.50 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن. وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الجمعة، عبور 68 سفينة من الاتجاهين.

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