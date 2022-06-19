قمة ثلاثية في شرم الشيخ تجمع مصر والأردن والبحرين لتنسيق المواقف قبيل القمة الامريكية الاقليمية في جدة

المستقلة/- انطلقت اليوم الاحد في منتجع شرم الشيخ، قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري وعاهلي الأردن والبحرين.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان دوره تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود العمل العربي المشترك.

وقالت الرئاسة المصرية إن قمة شرم الشيخ تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

ولفتت إلى أن قمة شرم الشيخ رحبت بالقمة المرتقبة أن تستضيفها السعودية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الأردن ومصر والعراق في 16 يوليو/تموز المقبل.

من جانبهما، أكدا العاهل الأردني والبحريني الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينها، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً”.

وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حرص الرئيس المصري والعاهل البحريني وملك الأردن على مواصلة التنسيق والتشاور خصوصا في ظل هذا التوقيت الهام.

كما تأتي زيارة العاهل البحريني وملك الأردن لمصر ضمن حراك دولي متواصل تشهده المنطقة خلال تلك الفترة لتنسيق المواقف والجهود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار قبل قمة جدة. وأبرز ملامح هذا الحراك، يتجلى في الجولة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التي تبدأ الإثنين المقبل، وتشمل مصر والأردن وتركيا.

زيارة العاهل البحريني وملك الأردن وجولة ولي العهد السعودي تأتي أيضا قبل القمة الأمريكية الإقليمية في جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويزور الرئيس الأمريكي جدة في 15 و16 يوليو/تموز المقبل، حيث يبحث موضوعات ذات صلة بأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني والأمن السيبراني والأمن الغذائي.