قطر: 5 مليارات دولار فائض الميزان التجاري خلال آب الماضي

المستقلة /- حقق الميزان التجاري القطري الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال آب الماضي فائضا مقداره 19.2 مليار ريال القطري (5.27 مليار دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 12.3 مليار ريال، ما نسبته 177.4 بالمائة مقارنة في الشهر ذاته من العام 2020.

وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان حول التجارة الخارجية صادر اليوم الاثنين، والذي يشمل بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي بلغت 27.3 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 94.3 بالمئة مقارنة بشهر آب من 2020.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر الماضي لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 13.6 بالمئة مقارنة بشهر آب 2020.

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