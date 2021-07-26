قطر: 3.4 مليار دولار أرباح 13 شركة مدرجة في البورصة

المستقلة /- حققت 13 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة قطر، أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام بلغت قيمتها 12.6 مليار ريال “3.46 مليار دولار”، وذلك مقابل 11.5 مليار ريال “3.15 مليار دولار” خلال الفترة ذاتها من 2020.

والشركات التي أعلنت أرباحها حتى اليوم، مدرجة في قطاعات البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، والاتصالات، والنقل.

ويبلغ عدد الشركات التي يجري تداول أسهمها في بورصة قطر، 48 شركة، فيما يبلغ عدد قطاعات التداول 7 قطاعات.