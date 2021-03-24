قطر تعلن انها تسعى للاستثمار في مشاريع بالعراق توفر فرص عمل ووظائف

المستقلة /… أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تسعى للاستثمار في مشاريع بالعراق توفر فرص عمل ووظائف في هذه البلاد.

وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين اليوم الاربعاء إن اللقاءات التي أجراها مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت “مثمرة”.

وأضاف أن الموضوع الرئيسي الذي بحثه في زيارته اليوم هو كيفية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مردفا بالقول إنه تم الاتفاق على اعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين قطر والعراق”، قائلا: نتطلع إلى أن تستأنف اللجنة أعمالها”.

وتابع آل ثاني بالقول “نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي”، مشيرا إلى أن هناك فرصة لدعم استقرار العراق من خلال تقديم المشاريع، وخلق فرص وظيفية وأن تكون هذه المشاريع ذات منفعة للشعبين والبلدين”.

ووصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.(النهاية)