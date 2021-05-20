قطر تشكر الأردن لهذا السبب

المستقلة /- أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تدعم جميع الجهود المخلصة لوقف التصعيد في القدس وغزة، مثمنا الجهود الأردنية والمصرية بهذا الشأن.

وقال: “الوضع الخطير في الأراضي المحتلة يتطلب تحركا عاجلا لوقف اعتداءات إسرائيل، ووتيرة التهويد والاستيطان زادت لدرجة يمكن وصفها بالتطهير العرقي”.

وأضاف: “استهداف المباني السكنية والمؤسسات الصحفية والإنسانية انتهاك للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي العمل الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني”.

وشدد آل ثاني، على “ضرورة العمل على تحقيق تسوية شاملة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67”.

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