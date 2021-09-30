قطر تزود الصين بالغاز

المستقلة /- أبرمت قطر اتفاقية طويلة الأمد مع الصين، تصدر بموجبها الغاز الطبيعي المسال إلى بكين اعتبارا من بداية العام المقبل.

وتم إبرام الاتفاقية  الأربعاء بين قطر للبترول وشركة الصين الوطنية للنفط بالدوحة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الشركة الصينية على مدى خمسة عشر عاما تبدأ في كانون الثاني 2022.

ويعود تاريخ الشراكة بين قطر للبترول وشركة الصين الوطنية للنفط في مجال الغاز الطبيعي المسال إلى أيلول 2009، عندما تم تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة الصينية.

وبحلول آب 2021، سلّمت قطر ما مجموعه 715 شحنة إلى الصين من بينها 270 شحنة لشركة الصين الوطنية للنفط.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

واشنطن ترفض التطبيع وتطوير العلاقات مع حكومة بشار الأسد

اخبار العراق

رسميًا.. البصرة تستضيف خليجي 25 .. وفتح باب الترشح لنسخة 2024

اخر الاخبار

للمرة الأولى.. أمرأة على رأس حكومة عربية

اخر الاخبار

حسين الجسمي يتغنّى بجمال رمش المحبوب الـ”فتاك”

اخر الاخبار

جائزة زايد للاستدامة تختار قائمة من 30 مرشحاً نهائياً لدورة عام 2022

اخبار العراق

جامعة ميسان تبحث برنامجا للتعاون العلمي مع الجامعة الأمريكية في بغداد

اخر الاخبار

محمد شاكر  يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان ” خبرهن عليي “

اخر الاخبار

محمد شاكر  يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان ” خبرهن عليي “

اخبار العراق

اختتام اعمال المؤتمر العلمي الثاني عن الاتجاهات الحديثة في العلوم الطبية والمختبرية

اخر الاخبار

مبلغ مخيف .. يوتيوبر مصري يكشف حجم أرباحه الشهرية من يوتيوب

اخر الاخبار

الأزهر يصدر فتوى بشأن لعبة الكترونية خطيرة

اخر الاخبار

هل رمسيس الثاني هو فرعون موسى؟

اخر الاخبار

تخلص من أعراض التهاب الحلق بسرعة وفي المنزل

اخر الاخبار

هدى جمال عبد الناصر: والدي لا يحتاج من يدافع عنه

اخر الاخبار

دواء تتناوله المرآة الحامل يؤثر على ذكاء جنينها تجنبيه

اخر الاخبار

الصحة المصرية تفجر مفاجأة عن الأجسام المضادة

اخر الاخبار

بلد اوروبي يعتزم إغلاق 6 مساجد وحلّ جمعيات الإسلامية