قطر تزود الصين بالغاز

المستقلة /- أبرمت قطر اتفاقية طويلة الأمد مع الصين، تصدر بموجبها الغاز الطبيعي المسال إلى بكين اعتبارا من بداية العام المقبل.

وتم إبرام الاتفاقية الأربعاء بين قطر للبترول وشركة الصين الوطنية للنفط بالدوحة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الشركة الصينية على مدى خمسة عشر عاما تبدأ في كانون الثاني 2022.

ويعود تاريخ الشراكة بين قطر للبترول وشركة الصين الوطنية للنفط في مجال الغاز الطبيعي المسال إلى أيلول 2009، عندما تم تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة الصينية.

وبحلول آب 2021، سلّمت قطر ما مجموعه 715 شحنة إلى الصين من بينها 270 شحنة لشركة الصين الوطنية للنفط.