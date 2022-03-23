قطر تخفض أسعار 800 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك

المستقلة /- أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم الأربعاء عن طرح مبادرة تتضمن خفض أسعار 800 سلعة استهلاكية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية لشهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن هذه السلع التي ستتركز في معظمها على المواد والمنتجات الغذائية وخاصة تلك التي ترتبط بشكل وثيق بخصوصية شهر رمضان المبارك، سيطرأ عليها انخفاض ملموس اعتبارا من اليوم، موضحة أن هذه القائمة جرى وضعها بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في قطر.

وتشمل القائمة جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل؛ مثل الطحين، السكر، الأرز، المعكرونة، الدجاج، الزيت، والحليب وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.

وعممت الوزارة القائمة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في قطر، داعية إلى الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

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