قطر تؤكد عدم انحيازها في الأزمة الأوكرانية

المستقلة /- أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري أن بلاده لا تنحاز لأي طرف في أوكرانيا، وأنه من “المستحيل عمليا” استبدال الغاز الروسي في السوق الأوروبية في المستقبل المنظور.

وتعليقا على آفاق التعاون في قطاع الطاقة، التي اتفقت عليها قطر وألمانيا في 20 مارس، قال سعد بن شريد الكعبي في مقابلة مع شبكة CNN، إن الدوحة لا تنوي جني فوائد سياسية من موقعها في سوق الطاقة العالمي.

ورأى أن التعاون بين قطر وأوروبا في قطاع الطاقة يجب أن ينظر إليه في سياق العلاقات التجارية فقط، وليس كـ”مواجهة استراتيجية مع روسيا”.

وشدد على أن “هذه اتفاقية تجارية بين الهياكل التجارية، نحن لا نختار طرفا، نحن نعمل في إطار مصالحنا التجارية”.

في الوقت نفسه، أشار الكعبي إلى أن أوروبا كانت دائما وجهة مهمة لقطر، لذا فإن الدولة ستزود السوق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال.

وحذر رغم ذلك من أن إعادة توزيع إمدادات التصدير محفوفة بالعديد من الصعوبات، وفي الوقت الحالي من “المستحيل عمليا” استبدال الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

وفي 20 مارس، توصل نائب المستشار الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابيك، خلال زيارة لقطر، إلى اتفاق تعاون في قطاع الطاقة، سيوفر في المستقبل إمكانية إمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال

 

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