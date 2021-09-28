قطر: بيع تذاكر بطولة كأس العرب 2021 اعتبارا من اليوم

المستقلة /- بدأت في قطر اليوم الثلاثاء، عملية طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العرب 2021 للبيع.

وأعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث، ان بيع التذاكر سيكون متاحا من خلال الموقع الإلكتروني لـ” فيفا” وفق أسبقية الشراء.

وأوضحت في بيان اليوم، أن البطولة المرتقبة ستشهد الإعلان عن جاهزية اثنين من ملاعب بطولة كأس العالم 2022، وهما استاد البيت الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، واستاد راس أبو عبود، الذي سيكون قابلا للتفكيك بالكامل، كأول استاد في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعلنت اللجنة، عن تطبيق نظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس العرب، حيث سيتعين على جميع حاملي تذاكر المباريات استصدار بطاقة المشجع الإلزامية للدخول إلى ملاعب البطولة، وهي بطاقة تعريف ذكية ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات، كما سيجري طرح تطبيق للهواتف الذكية قبل البطولة، بهدف تعزيز تجربة المشجعين في قطر.

ويتعين على المشجعين الراغبين في حضور منافسات بطولة كأس العرب، التقدم للحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع قيمة تذاكرهم، وتسلم رقم طلب الشراء عبر البريد الإلكتروني.

وسيكون بمقدور المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة المشجع اعتبارا من اليوم.

ويتطلب استصدار بطاقة المشجع عبر الإنترنت تقديم نسخة عن جواز السفر أو بطاقة شخصية سارية، بالإضافة إلى تذكرة مباراة ورقم التأكيد، كما يتعين على أولياء أمور المشجعين ممن تقل أعمارهم عن 14عاما، تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع نيابة عن أبنائهم.

وبمجرد الموافقة على طلب إصدار بطاقة المشجع، بإمكان المشجع التوجه لتسلم بطاقته من مركز الدوحة للمعارض أو مطار حمد الدولي.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب 2021، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول المقبلين، ستشهد تنافس 16 منتخبا عربيا على الفوز بلقب البطولة التي يتوقع أن تقدم للمشجعين والزوار لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظرهم في قطر عند استضافتها مونديال كأس العالم العام المقبل.

وستتوفر مجموعة مختارة من التذاكر بأسعار مختلفة، تتراوح من 25 ريالا قطريا للتذكرة من الفئة الرابعة (للمقيمين في قطر فقط) لمباريات المجموعة، إلى 245 ريالا قطريا لتذكرة الفئة الأولى للنهائي. ويلعب الأردن ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والمغرب وفلسطين، فيما سيخوض مباراته الأولى مع السعودية في الأول من كانون الأول، ثم يخوض المباراة الثانية مع المغرب في 4 كانون الأول، على أن يخوض مباراته الثالثة مع فلسطين في 7 كانون الأول المقبل. بترا