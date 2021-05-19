قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وسقوط شهداء وجرحى

المستقلة /- شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على جنوبي ووسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأفادت وكالة “شهاب” الفلسطينية، بسقوط شهيد، وإصابة 3 مواطنين، أحدهم في حالة حرجة، جراء قصف الطيران الإسرائيلي لشقة سكنية وسط مدينة غزة.س

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مبنى الجمعية الخيرية وسط رفح جنوب قطاع غزة.

بينما أكدت مصادر فلسطينية، سقوط شهيدين على الأقل خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة قرب شارع الشهداء بحي الرمال في غزة.

واستهدفت إسرائيل، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال غرب رفح، كما قصفت المنطقة الشرقية لدير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.

علاوة على ذلك، شن طيران الاحتلال غارة على أرض زراعية في تلة قليبو شمال قطاع غزة، وقصف مبنى المنتدى في عبسان الجديدة شرق خانيونس بصاروخ واحد، واستهدف أرض زراعية قرب مطعم حيفا شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

على جانب آخر، كثفت الزوارق الإسرائيلية إطلاق القذائف الصاروخية تجاه شواطئ غزة.

كانت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- أعلنت أنها استهدفت بالصواريخ قواعد عسكرية إسرائيلية وهي “حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن صافرات الإنذار دوت في قاعدة بلماخيم الجوية، وأسدود وغان يفنه وعسقلان ومستوطنات قرب غزة، بعد إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ من داخل القطاع.

وأوضحت كتائب القسام أن استهداف هذه القواعد الجوية؛ يأتي “ردا على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة”.