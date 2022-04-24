قصة مدعي النبوة في مصر تأخذ منحى جديدا

المستقلة /أخلت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية المصرية سبيل رجل ادعى النبوة، وكان يتجول على ظهر حصان مرددا بعض الآيات القرآنية لإقناع المواطنين “برسالته”.

 

وجاء قرار إخلاء سبيل “مدعي النبوة” من قبل جهات التحقيق بعدما تم تسليمه إلى أسرته من أجل أن يخضع إلى العلاج النفسي، بالإضافة إلى علاجه من إدمان المواد المخدرة.

وبدأت القصة، عندما تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن هناك شخص يدعي النبوة بالإسماعيلية ويجوب منطقة السلطان حسين من خلال الحصان الذي يستقله ويقوم بترديد بعض الآيات القرآنية.

 

وتحققت الأجهزة الأمنية في المحافظة من الواقعة، قبل أن تقوم بإلقاء القبض عليه. وتبين بعد إجراء عددا من التحريات، أن الشخص المذكور له بعض المعلومات الجنائية السابقة لدى قوات الأمن، بالإضافة إلى أنه تم إثبات أنه يتعاطى المواد ال مخدرة.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

قصة مدعي النبوة في مصر تأخذ منحى جديدا

اخر الاخبار

ماذا ينتظر الفائز برئاسة فرنسا؟

اخر الاخبار

أبرز المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم

اخر الاخبار

منتخب الشباب وضرورة الكادر الأجنبي

اخبار فلسطين

خطيب المسجد الأقصى ينفي إصداره فتوى ببطلان صلاة أي مسلم في “أولى القبلتين”

اخر الاخبار

رايو فاليكانو ضيفاً ثقيلاً امام نظيره برشلونة في الدورى الإسبانى

اخبار العراق

ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاحد

اخبار العراق

ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

تسريبات : مواقع الإنترنت تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy الجديد

اخر الاخبار

الأكل العاطفي يعرف بأنه الإفراط في تناول الطعام لقمع أو تهدئة المشاعر السلبية

اخر الاخبار

بحث : الخضراوات الملوثة بمجموعة من الميكروبات تسبب العديد من الأمراض

اخبار السعودية

السعودية تتوقع نموا اقتصاديا أقوى في القطاع غير النفطي في إطار رؤية 2030

اخبار العراق

تقرير : العراق من بين عشر دول تساهم في انبعاثات حرق الغاز في العالم

اخبار العراق

التربية تنفي الأنباء عن وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق

اخر الاخبار

الصحة العالمية تراقب زيادة التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال

اخبار العراق

احمد الربيعي: العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي

اخر الاخبار

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الانترنت