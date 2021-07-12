قريبا .. المنتخب الوطني سيدخل معسكر تدريبي في كرواتيا

المستقلة/- من المؤمل ان يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكرا تدريبيا خارجيا في كرواتيا مطلع الشهر المقبل تحضيرا لخوض غمار التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال مدير شركة ايست سبورت المتخصصة بتنظيم المباريات والمعسكرات الإعدادية ايمار ريسان في تصريح لصحفية “الصباح الرياضي” تابعته المستقلة ، إن شركته تلقت اتصالا رسميا من المدير الإداري لمنتخبنا باسل كوركيس يطلب فيه تأمين معسكر خارجي في أوروبا ومباريات تجريبية بمستوى عال، مبينا انه على استعداد تام لتأمين مستلزمات إنجاح المعسكر لكن الامر مرتبط بمدى جدية الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بالايفاء بالالتزامات المالية لذلك المعسكر وعدم تكرار ما حصل في مناسبات سابقة.

واشار الى ان الشركة اختارت كرواتيا مكانا مفترضا للمعسكر الذي يبدأ في الرابع من آب المقبل ويختتم في الرابع والعشرين منه، موضحا ان المعسكر سيشهد اقامة ثلاث مباريات تجريبية، الأولى أمام كرواتيا للاعبين المحليين كون المحترفين مرتبطين مع انديتهم، والثانية مع منتخب عمان الذي سيعسكر هناك أيضا في تلك الفترة، والثالثة أمام أحد أندية المقدمة في الدوري الكرواتي. تجدر الاشارة الى ان منتخبنا الوطني يواصل لغاية الآن رحلة البحث عن مدرب بديل للسلوفيني كاتانيتش.

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