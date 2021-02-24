قبل نشر تقرير مقتل خاشقجي ..بايدن يهاتف الملك سلمان

المستقلة /- قال موقع “أكسيوس” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن تقرير استخباراتي حول مقتل جمال خاشقجي.

وأضاف الموقع الإخباري أن المكالمة المحتملة المقررة اليوم، ستكون أول محادثة لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي، مشيرا إلى أن من المنتظر أن يبحث الزعيمان مجموعة من القضايا، قبل الإعلان الوشيك للتقرير الذي قد يتهم أحد أبناء الملك بالتورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح “أكسيوس” أن التقرير الاستخباراتي، وهو وثيقة أعدها مكتب مدير المخابرات الأمريكية، قد يتم الإعلان عنه غدا الخميس، مشيرا إلى أن التقرير قد يتحدث عن تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، وهو ما نفاه ولي العهد في وقت سابق.

هذا وقد أكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن بايدن، “لن يلتزم الصمت” في ما يخص اعتراضات الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية “على عكس” سلفه، دونالد ترامب.