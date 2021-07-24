قبل أسبوع من إقامته.. نفاذ تذاكر حفل ماجد المهندس فى السعودية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت شركة روتانا المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس المرتقب، يوم 30 يوليو الجاري، على مسرح طلال مداح بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها بتطبيق الصور “إنستغرام”، نفاد تذاكر الحفل، والذي يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

وفى سياق آخر أحيا ماجد المهندس حفلا غنائيا ساهرا، يوم 11 يونيو الماضي مع الفنانة نجوى كرم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهبت حماس الجمهور السعودي وتفاعلوا معها.

وسبق أن طُرح ماجد المهندس، أغنية “لا تترك القلب” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية “لا تترك القلب” لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم “كيفك”، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة.