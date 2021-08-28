قادة دول المنطقة يتوافدون على بغداد للمشاركة في قمة (التعاون والشراكة)

المستقلة/- منذ الصباح الباكر بدأ رؤساء الوفود المشاركة بالقمة الإقليمية ( مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) التي يستضيفها العراق بالوصول الى بغداد.

ووصل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لمطار بغداد الدولي فجر اليوم حيث كان باستقباله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، قبل ان يتوجه الى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح.

كما وصل بغداد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

واستقبل الكاظمي نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له.

فيما ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوفد الاماراتي المشارك في القمة وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس مستقبليه في مطار بغداد.

ووصل بغداد أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط الذي استقبله وزير الخارجية

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