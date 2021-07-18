قائد الزمالك يرد على إساءة جماهير الأهلي

المستقلة/- رد محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد فريق الزمالك، على هجوم جماهير الأهلي عليه أمس السبت عقب تتويج فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان عدد كبير من مشجعي الأهلي ظهروا في لقطات فيديو ببعض الميادين في هجوم كبير على محمود شيكابالا والزمالك في إطار احتفالاتهم بفوز الأهلي بلقب دوري الأبطال الأفريقي.

ونشر شيكابالا ستوري له عبر صفحته الشخصية على “إنستجرام” لإحدى مباريات الزمالك في وجود الجماهير البيضاء والتي حرص على الاحتفال معهم بطريقته الخاصة.

واعتاد شيكابالا على الاحتفال مع جماهير فريقه عقب أي مباراة على طريقة “الكابو”، فيما تقوم الجماهير بترديد بعض الأغاني الخاصة به والتي تم ترديدها مؤخرا كرد منهم عقب أي هجوم يتعرض له قائد الزمالك من الجماهير المنافسة.

وكان الأهلي توج بنجمته العاشرة بدوري أبطال أفريقيا أمس السبت على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.