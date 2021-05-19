قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لعمليات عسكرية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن سفنا إسرائيلية تعرضت مؤخرا لعمليات عسكرية.

وقال سلامي، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في تجمع بطهران لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية: “إسرائيل اعتقدت أن عملياتها في سوريا والاغتيالات في إيران والعمليات التخريبية ضد منشآتنا النووية ومضايقة سفننا في البحار ستبقى من دون رد”.

وكشف قائد الحرس الثوري: “سفن اسرائيلية تعرضت مؤخرا إلى عمليات عسكرية وهم يعلمون ما حصل ونحن لن نخوض في التفاصيل”.

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