قائد الحرب على العراق يعينه بايدن وزيراً للدفاع

المستقلة /- كشفت مجلة “بولتيكو” الأمريكية عن ترشيح الرئيس المنتخب جو بايدن الجنرال لويد أوستن وزيراً للدفاع، في إطار سياسته بالإعلان تباعاً عن المرشحين لتولي أبرز المناصب في إدارته.

أوستن، وهو جنرال متقاعد، سيكون أول وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة، وقد شغل سابقاً منصب أول قائد عسكري أسود للقيادة المركزية الأمريكية، وأشرف على عمليات في العراق وأفغانستان واليمن وسوريا.

ويأتي تعيين أوستن مع دعوات عديد من الديمقراطيين إلى إدراج مزيد من الأمريكيين السود بحكومته وفي المناصب الإدارية العليا.

وأواخر نوفمبر الماضي، سمَّى بايدن، توني بلينكن لتولي وزارة الخارجية، وأليخاندرو مايوركاس للأمن الداخلي، وأفريل هينز مديراً للمخابرات الوطنية وليندا توماس غرينفيلد سفيرة لواشنطن لدى الولايات المتحدة. وهؤلاء كانوا جميعاً نواباً رفيعي المستوى لمسؤولين حكوميين في إدارة أوباما.