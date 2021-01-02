في 2021..هل يصبح “البيتكوين” مخزن للثروة؟

المستقلة/أمل نبيل/ استهلت العملة الرقمية الأكبر في العالم،”البيتكوين” ، العام الجديد 2021، بتخطى حاجز 30 ألف دولار.

وربحت البيتكوين نحو 50٪ منذ ديسمبر ، عندما تخطت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى

وبدأت عمليات الإقبال على البيتكوين تتزايد من قبل .أشخاص رئيسية في عالم الاستثمار وفنانين ومؤلفين.

وبينما نجحت البيتكوين في تحقيق مكاسب تاريخية هائلة خلال عام 2020، صعدت خلاله بنحو 280٪، في الوقت الذي اقتصرت مكاسب الذهب على 25٪ فقط.

يقول نيال فرغسون في كتابه ( صعود المال..التاريخ المالي للعالم) منذ عامين، إنه إذا قرر جميع المليونيرات في العالم الاحتفاظ بنسبة 0.2٪ من أصولهم في صورة “بيتكوين” فان هذه العملة الرقمية ستنجح في الوصول إلى 15 ألف دولار وهو ماحدث بالفعل، وإذا قاموا بتخفيض استثماراتهم في هذه العملة إلى 0.1٪ فان قيمتها ستصبح 7500 دولار.

وقال سكوت مينيرد ، كبير مسؤولي الاستثمار في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن عملة البيتكوين يجب أن ترتفع في النهاية إلى حوالي 400 ألف دولار.

كتب مايك ماكجلون ، الخبير الاستراتيجي للسلع في بلومبيرج إنتليجنس ، في مذكرة الشهر الماضي ، على نحو متزايد “تم تبني البيتكوين في المزيد من محافظ الاستثمار العالمية مع توسع أصحابها خارج نطاق خبراء التكنولوجيا والمضاربين.

واستغل المؤيدون الرواية، بأن العملة يمكن أن تكون بمثابة مخزن للثروة وسط تفشي طباعة النقود من البنك المركزي المفترض ، حتى مع استمرار التضخم في الغالب.

ماهو البيتكوين؟

هو عملة رقمية افتراضية، ليس لها أي وجود مادي على أرض الواقع، ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا تخضع البيتكوين أو غيرها من العملات الورقية لأي سلطة حكومية أوبنك مركزي.

وظهرت البيتكوين للمرة الأولى في يناير 2009 على يد شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو.

وللحصول على البيتكوين يجب أن يتوفر للمستخدم حساب أو محفظة تجعله قادرًا على تداول البيتكوين وإرساله واستقباله.

ماالذي يميز البيتكوين عن الذهب؟

يقدر عدد عملات البيتكوين حول العالم بنحو 21 مليون عملة فقط، يتم التداول حاليا على نحو 18.5 مليون عملة منها،وتقدر قيمة البيتكوين بـ 350 مليار دولار الآن ، مقابل حوالي 10 تريليون دولار لكل الذهب في العالم.

ويرى مايكل نوفوجراتز،مدير صندوق استثماري مخضرم يستثمر بالعملات المشفرة، أن الوقت الحالي يعد الوقت الأمثل للتوجه نحو العملة المشفرة بديلا عن الاستثمار في الذهب الذي يتوقع أن يشهد كثيرا من موجات التصحيح والتسييل خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد مستثمر العملات الافتراضية “أنتوني بومبلانو” أن سعر البيتكوين قد يرتفع إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2021، قائلاً إن الطلب على العملة الافتراضية يتجاوز المعروض بشكل سريع.

وقال جان مارك بونفوس ، مدير صندوق التحوط السابق للسلع والذي تحول إلى مستثمر في العملات المشفرة في تصريحات لوكالة بلومبرج،

“كان الذهب حقًا الأصل الآمن للعالم الماضي وجيل طفرة المواليد”. “الآن يتم استبدالها بأصول آلية مثل البيتكوين

وتبلغ القيمة السوقية لبيتكوين حاليًا 3.1٪ فقط من حجم الذهب ، وفقًا لجيمس باترفيل ، محلل الاستثمار في كوين شيرز، التي تستثمر في العملات الرقمية.

وأضاف اذا ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 5٪ ، فهذا يعني وصول سعره الى 31.300 دولار مقارنة بسعره الحالي.

قال باترفيل: “تعمل بيتكوين على ترسيخ نفسها كمخزن موثوق للقيمة”.

وتراجعت أسعار الذهب منذ الإعلان عن وجود لقاحات فعالةلعلاج فيروس كوفيد- 19.

وقال لايل برات ، مستثمر مستقل يمتلك بيتكوين: “الشفافية في البيتكوين تساعد في جذب الكثير من الاهتمام”. “الذهب يشبه نوعًا ما الصندوق الأسود .

في حين يرى باتريك أرمسترونج ، كبير مسؤولي الاستثمار في بلويرمي ولث، الذي يخصص 6.5٪ من استثماراته في الذهب ، مؤكدا أنه حتى مع ارتفاع البيتكوين بصورة كبيرة ، فإن المخاطر أيضا كبيرة جدًا. كما يتمتع الذهب بتاريخ طويل كمخزن للقيمة لا يمكن للبتكوين مطابقته.

تابع من الممكن أيضًا ألا يكون لبيتكوين أي قيمة في السنوات القادمة ، بينما لا أعتقد أنه يمكن قول الشيء نفسه عن الذهب

وكتب المحلل الاستراتيجي في سانفورد سي بيرنشتاين انجو جنكيز، إن البيتكوين لن تحل محل الذهب ، ولكن هناك متسع لكليهما ، خاصة إذا كان المستقبل هو التضخم ومستويات الديون القصوى.

شعبية البيتكوين لاتمثل تهديدا لمكانة الذهب

بينما يرى بنك جولدمان ساكس، أن شعبية عملة البيتكوين لا يمثل تهديداً لمكانة الذهب كعملة الملاذ الأخير.

وأوضح “جولدمان ساكس” موقفه بالإشارة إلى أن المستثمرين المؤسسيين والأثرياء يتجنبون استثمارات العملات المشفرة بسبب مشكلات الشفافية. وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار المضارب من قبل مستثمري التجزئة “يتسبب في عمل البيتكوين كأصل شديد الخطورة”.