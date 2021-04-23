في هذا الموعد.. بدء عرض مسلسل “كوفيد 25” للفنان يوسف الشريف

المستقلة/- منى شعلان/ ينتظر الجمهور المصري والعربي بدء عرض مسلسل “كوفيد 25″، للفنان المصري يوسف الشريف ، فى رمضان الحالي 2021.

حيث أعلنت قناة ON مواعيد عرض “كوفيد 25” ضمن خريطة برامجها، يوم الأربعاء المقبل 28 أبريل الموافق 16 رمضان، ويعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، ويعاد مرتين، الأولى الساعة 7 صباحًا والثانية 11.30 صباحاً.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “يوتيوبر” يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

يشار إلى أن المسلسل “كوفيد 25” بطولة الفنان يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، أيتن عامر، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.