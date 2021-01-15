في مباراته الأولى كأساسي.. علاء عباس يقود جيل فيسنتي لفوز مهم

(المستقلة) قاد العراقي علاء عباس، فريقه جيل فيسنتي، إلى الدور ربع النهائي في كأس البرتغال، وذلك بعدما سجل هدفا في الفوز على أكاديميكو فيزيو في دور الـ16.

وانتصر جيل فيسنتي على ضيفه أكاديميكو فيزيو بنتيجة 3-2، في المشاركة الأولى لعلاء عباس كأساسي مع الفريق.

وسجل عباس الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 28 من المباراة التي امتدت للوقت الإضافي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليفتتح سجل أهدافه مع جيل فيسنتي.

وبهذا ضرب جيل فيسنتي موعدا مع بورتو في الدور ربع النهائي، في مباراة تقام نهاية شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

جدير بالذكر أن عباس صاحب الـ23 عاما انضم إلى جيل فيسنتي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قادما من نادي الكويت، ومنذ ذلك الحين شارك في مباراة وحيدة مع الفريق كبديل أمام فارينسي في الدوري البرتغالي، قبل مشاركته ضد فيزيو.