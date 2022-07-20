في بيتنا طالب سادس اعدادي .. نصائح لأولياء الأمور ليلة الامتحان

المستقلة /- أعلنت الأسر العرافية التي تحتوي على طالب في السادس الاعدادي الطوارئ في المنازل، وحظرت التجوال والخروج، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

نصائح لأولياء الأمور ليلة الامتحان:
١. تهيئة جو هادئ في المنزل لمساعدة ابنك على الاستذكار.
2. الابتعاد عن أي كلمة أو فعل يوتر ابنك أو يحبطه.
3. عدم اللجوء إلى التعنيف.
4. تحفيز الطالب على المذاكرة ومنحه ثقة في نفسه.
5. إعداد الأطعمة سهلة الهضم التي تساعد على الاستذكار.
6. عدم الالتفات للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
7. إحضار جميع الأدوات التي يحتاجها الطالب في الامتحان.
8. اطبع النماذج الاسترشادية التي أعدتها الوزارة وأتاحتها على موقعها الإلكتروني وإعطائها للطالب للتدرب.
9. تقديم النصيحة لابنك بالنوم مبكرا، وكتابة أبرز العناوين لمراجعتها قبل الامتحان مباشرة.
10. تحذير الطالب من الغش أو اصطحاب المحمول حتى لا يتعرض للمساءلة ويحرم من الامتحان.
11. إعطاؤهم العصائر والفواكه والتقليل من المنبهات لمقاوم الحر.
12. تجهيز ملابس قطنية مريحة للطالب قبل الامتحان.
13. إشعار الطالب بأن تلك الامتحانات مجرد مرحلة تنقله للجامعة وليست نهاية الدنيا.
14. عدم تشتيت ذهن الطالب بكثرة الأسئلة عن الامتحان السابق.
15. توديع الطالب قبل الذهاب للامتحان بابتسامة والدعاء له بالتوفيق.

 

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