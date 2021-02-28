في إطار أليةالنفط مقابل الاعمار..تفاصيل التعاون بين مصر والعراق

المستقلة/-وقعت مصر مع العراق 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى مشاركة شركات مصرية في مشروعات التنمية في العراق، مقابل استيراد النفط العراقي ( النفط مقابل الاعمار).

وشملت اجتماعات المسؤولين المصريين والعراقيين نهاية الأسبوع الماضي العديد من مجالات التعاون، ومنها الكهرباء والطاقة، والإسكان، والصحة، والاستثمار، والبنية التحتية، والصناعة، والتعدين، ومشروعات الطرق. ومن بين ما جاء خلال الاجتماعات:

الكهرباء: بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع نظيره العراقي ماجد مهدي حنتوش مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات وتوريد المهمات والمعدات اللازمة لإعادة إعمار شبكة الكهرباء العراقية.

مشروعات الطرق والبنية الأساسية: بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال اجتماعها مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال، إمكانية مشاركة مصر في مجالات الإسكان الاجتماعي وإنشاء وصيانة الطرق بالعراق، إضافة إلى الدعم الفني والعلمي في زراعة الحبوب والزراعات النسيجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنية التحتية.

الأدوية: التقت وزيرة الصحة هالة زايد نظيرها العراقي حسن التميمي لبحث التعاون في مجال التصنيع الدوائي، وفتح خطوط إنتاج دوائية في مصر لصالح العراق وتصديرها إليه، وتدريب العمالة والفنيين بالمصانع العراقية.

التعدين: بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية في مجال التعدين وتدريب عدد من العاملين العراقيين من خلال تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي في أنشطة التعدين المختلفة يعقد بمصر.

النقل والمواصلات: بحث وزراء النقل في مصر والأردن والعراق خلال انعقاد الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة، آلية إنشاء منظومة لتسهيل نقل الركاب بريا بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.