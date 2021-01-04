في أولى جلسات 2021..الذهب يقفز لأعلى سعر منذ شهرين

في أولى جلسات 2021..الذهب يقفز لأعلى سعر منذ شهرين

المستقلة/- قفزت أسعار الذهب في أولى جلسات ،2021 لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي مع تراجع الدولار ، مع تزايد حالات الإغلاق العالمية جراء انتشار فيروس كوفيد-19.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.8% ما يعادل 34.1 دولار مسجلة 1929.2 دولار للأوقية،

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4% ما يعادل 26.03 دولار عند 1922.47 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنحو 0.3% عند 89.71 نقطة.