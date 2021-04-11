فيلم Godzilla vs. Kong يتصدر البوكس أوفيس الأمريكي

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر فيلم Godzilla vs. Kong قائمة البوكس أوفيس داخل أمريكا محققًا أرباحًا ضخمة بلغت 60 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.

وأدى نجاح فيلم “Godzilla vs. Kong في شباك التذاكر إلي رفع أسهم صناعة دور العرض مما أدى إلى تنشيط أسعار أسهم أصحاب السينمات الرائدة مثل AMC و ImaxوCinemark، حيث حقق الفيلم أرباحًا هائلة بلغت 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى من عرضه في السينمات، مسجلاً رقماً قياسياً في حقبة الوباء، وهذا يشير إلى أنه بعد عام قاسي قد تستعد صناعة الأفلام العودة إلى ما بعد COVID.

ويبدو أن سلسلة Godzilla vs. Kong جاهزة لتحقيق الإيرادات العالية، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى 69 مليون دولار في الصين، وهذا يعد تقدم كبير للعمل، خاصة في الصين بسبب سيطرة الأعمال الصينية على شباك التذاكر الصينى منذ 2019.

وأعلنت شركة “Legendary Pictures”، مؤخراً، أنها ستنتج جزءا جديدا من فيلم “Godzill”، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم، بعنوان: Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، و سيطرح بدور العرض السينمائية الأمريكية 2020.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong قد طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة “One Will Fall”، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.