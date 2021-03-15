فيلمان عربيان يترشحان لجوائز الأوسكار 2021

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة ترشيحات الأوسكار لعام 2021، والتي تضمنت فيلمين عربيين ينافسان على الجائزة في الحفل المقرر عقده في 25 أبريل.

وتم ترشيح فيلم “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وفيلم “الهدية” للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، لجائزة الأوسكار في نسختها الـ93.

ويتنافس فيلم “الرجل الذي باع ظهره” في فئة أفضل فيلم روائي طويل أجنبي. وهو أول فيلم تونسي يترشح لجوائز الأوسكار.

وينافس الفيلم التونسي في ترشيحات أفضل فيلم أجنبي مع أفلام: Quo Vadis وAida وAnother Round وBetter Days وCollective.

وفي الوقت نفسه، ترشح فيلم “الهدية” الفلسطيني لجائزة أفضل فيلم روائي قصير، حيث يتنافس مع أفلام: Feeling Through وThe Letter Room، وTwo Distant Strangers، وWhite Eye.

ويروي فيلم “الهدية” قصة رجل يُدعى يوسف وابنته خرجا في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، وتعكس القصة ما يواجهه الفلسطينيون يوميا في المنطقة. ويشارك في بطولته النجم صالح بكري.

ويشار إلى أن الفيلم التونسي “الرجل الذي باع ظهره” من بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي.

ويروي الفيلم معاناة مهاجر سوري منذ خروجه من بلده إلى لبنان أملا في السفر من هناك إلى أوروبا، حيث تعيش حبيبته، ما دفعه إلى قبول صفقة حولت ظهره إلى لوحة فنية يرسمها أحد أشهر الفنانين المعاصرين، وبالتالي “باع ظهره”، ليدرك أن الأمر يتعدى ذلك إلى فقدانه حريته و شخصيته ومعتقداته.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تعليق صادم من إيناس الحنطي على وفاة والد هند القحطاني

اخبار العراق

الصدر يكلف 3 شخصيات بمهمة “لجنة الإصلاح الرياضي”

اخر الاخبار

أسعار الذهب ترتفع فوق 1729 دولار للأوقية

اخر الاخبار

فيلمان عربيان يترشحان لجوائز الأوسكار 2021

اخر الاخبار

الكويت..قانون جديد لتمويل العملاء المتضررين من أزمة كورونا

اخر الاخبار

أسعار النفط تتراجع في ختام تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

بعد مرور 5 شهور.. تطورات جديدة في قضية إتهام “جلال الزين” بقتل زوجته

اخر الاخبار

بعد مرور 5 شهور.. تطورات جديدة في قضية إتهام “جلال الزين” بقتل زوجته

اخر الاخبار

“أثناء الصلاة”.. وفاة أقدم مؤذن في السعودية عن عمر ناهز 118 عاماً

ثقافة وفنون

على خطى نيللي وشريهان.. روبي تقدم فوازير رمضان 2021

اخر الاخبار

توقعات بانتعاش صادرات الذهب خلال الربع الثاني من 2021

اخبار العراق

اهالي الاصمعي يتظاهرون ضد احدى الشركات المنفذة لمشروع في المنطقة

اخر الاخبار

فيديو مخل لفنانة جزائرية يهز مواقع التواصل!

اخبار الاردن

الأردن يسجل 360 إصابة كل ساعة

اخبار الاردن

‏الملك عبدالله الثاني : بكفي أهمال

اخبار العراق

الجربا: نازحو جرف الصخر وعرب سنجار يواجهون عراقيل في مشاركتهم بالانتخابات

اخبار العراق

مركز ميسان لغسيل الكلى يستقبل أكثر من (799) مراجع خلال شباط الماضي