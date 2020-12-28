فيروس كورونا يؤجل مباراة السيتي ضد إيفرتون

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(المستقلة) أعلن نادي مانشستر سيتي تأجيل مواجهة الفريق أمام إيفرتون، التي كان مقررا لها مساء اليوم الإثنين، بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد إجراء العديد من اختبارات فيروس كورونا، ثبت وجود عدة حالات إيجابية داخل الفريق، بالإضافة إلى الحالات الـ4 التي كانت موجودة بالفعل من قبل.

وبناء على الاستشارات الطبية القوية، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتشاور مع مانشستر سيتي وإيفرتون، تأجيل المباراة خوفا من تفشي الفيروس بصورة أكبر.

وستدخل كل الحالات المصابة بالفيروس فترة من العزل وفقا لبروتوكولات الحكومة البريطانية، كما سيتم غلق مقر تدريبات مانشستر سيتي لفترة، على أن تجرى قائمة الفريق الاختبارات الخاصة بالفيروس، قبل اتخاذ قرار استئناف التدريبات مرة أخرى.

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