فيديو.. “​فدوه اروح اني​” جديد النجم العراقي سيف نبيل

المستقلة/ منى شعلان/أطلق النجم العراقي ​سيف نبيل​ ، فيديو كليب أغنيته الجديدة “​فدوه اروح اني​”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية” فدوه اروح اني” ، من كلمات محمد الجابوري وتوزيع منير جعفر ، وتلحين سيف نبيل ، وتحمل الطابع الرومانسي، واقترب الكليب من تحقيق 300 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه

ويقول مطلع الأغنية: “بس انتَ لروحك فدوه اروح اني وعيني بس الك تشوفك واشتاق الك حتى انته باحضاني وما اگدر بلحظه اعوفك”.

وقد حقق سيف نبيل، أكثر من 3 مليون مشاهدة، من خلال أغنيته العراقية “قلبك أسود” والذى طرحها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب ، والأغنية من كلمات محمد الجبوري، ألحان سيف نبيل، توزيع عمار عدنان، وميكس وماسترينغ عمر صباغ، أما الكليب إخراج حسين شعلان.

ويقول مطلع الأغنية:”يا كلبك گلبـك اسـود ولاحبـني مــن عرفتــك دمرتـني احسن شغلة ريحتنـي من عفتك بس مو بيدي اذا عينـي مــاتشـــوفـك بـالـي مـاينســى حروفك بس فهمني شلون اعوفك مو بيـدي”.

من ناحية أخرى، يستعد المطرب العراقي سيف نبيل ، إلى طرح دويتو غنائي يجمعه بالفنان المصرى محمد رمضان، ومن المقرر طرحه قريبًا.