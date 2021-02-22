فيديو يوثق لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت تقارير صحفية محلية، اليوم الإثنين 22 فبراير/شباط، لحظة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، في معبد أبو سمبل بمدينة أسوان، في صعيد مصر.

وبثت قناة “إكسترا نيوز” مقطع فيديو للحظة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، والتي تخترق فيه أشعة الشمس ممرات المعبد الكبيرة.

وتخترق أشعة الشمس ممرات المعبد بطول 66 مترا، لتصل إلى حجرة قدس الأقداس في نهاية الممر، لتتعامد على التمثال الذي يتوسط حجرة صغيرة بها 4 تماثيل، والتي جاءت على الترتيب للإله رع حور آختي، ثم تمثال للملك رمسيس الثانى، ثم تمثال للإله آمون رع، وأخيرًا تمثال للإله بتاح.

وتستمر تلك الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني لمدة 20 دقيقة تقريبا.