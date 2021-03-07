فيديو يوثق آخر ما كتب عبود العمري عن حياته الشخصية قبل وفاته

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لا يزال رحيل الناشط الأردني عبود العمري، الذي وافته المنية إثر حادث سير مؤلم تعرض له في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، مساء السبت، يمثل صدمة لدى رواد التواصل الاجتماعي، حيث سادت حالة من الحزن .

وبالبحث في حساب عبود العمري عبر موقع ”إنستغرام“، تبين أنه نشر صورة له دون أن يترك عليها أي تعليق لتكون تلك الصورة هي الأخيرة له قبل وفاته بساعات، لكنها حظيت بتفاعل واسع بين المتابعين وتضمنت ردا له على إحدى الجمل التي كتبها أحد محبيه.

وكتب أحد المتابعين يقول: ”قالوا ذهب للجنوب ليقتل الأسود.. فقلت ذهب لأفريقيا من أجل الصديقة.. قالوا سبح مع القروش وأكل الفتوش.. فقلت أكل التمساح وهو مش مرتاح.. فقالوا عزف الجيتار وهو ختيار..“.

وأضاف قائلا: ”فقلت الأسود والتماسيح تعزف.. فكم من جنوبي يتألم.. فالسيف والقرطاس والقلم تكتب“، ليرد عبود العمري واصفا ما كتبه المتابع بـ“الجواهر“ اعجابا منه بالكلمات التي سردها في تعليقه.

وكانت آخر مقابلة تلفزيونية أجراها عبود العمري قبل يومين من سفره إلى جنوب أفريقيا وذلك عبر قناة ”عُمان“ من خلال برنامج ”لفة مع ناديا“، وكشف من خلالها بعض التفاصيل والمعلومات عن حياته الشخصية.

وشهدت المقابلة ظهور عبود العمري بشخصية المحقق الذي اقتحم سيارتها قبل أن يكشف عن شخصيته ثم صرح بالحديث عن المقابل الذي يتقاضاه من اليوتيوب قائلا: إنه ليس ”يوتيوبر“. وتابع: ”ما بيجيب مصاري اليوتيوب وخاصة في الدول العربية لازم توصلي المشاهدات لأرقام خرافية عشان تجيبي فلوس“.

وقال عبود العمري (23 عاما)، إنه لا يعتبر نفسه وسيما ولكنه يرى أنه ”جيد المظهر ويهتم بنفسه“، موضحا أن ”الفتيات يحببنه بالفعل.. إلا أنه لا يحب أن يُظهر حياته الخاصة على السوشيال ميديا“ وذلك عندما سئل عن وجود حبيبة في حياته من عدمه.

وخاض عبود العمري خلال المقابلة مغامرة في الهواء بعدما تم تعليقه على الحبال، مضيفا أنه يحب كرم الضيافة ويعيش وحيدا ولا يسكن مع أهله في منزلهم، وتابع: ”أمي كانت رافضة الفكرة وحاولتُ اقناعها بأنني في الجامعة وأحتاج أن أكون قريبا منها إلا أنها لم تقتنع“.

وعبود العمري ولد في عام 1998 واسمه الحقيقي ”عبدالله عمر العمري“، وهو من مواليد الأردن ويحمل جنسيتها، لكنه كان يقيم في كندا، ودائم السفر حيث زار العديد من الدول. كما أنه يعد مدونا نشطا على منصات التواصل الاجتماعي ويمتاز محتواه بالكوميديا التي تجذب اهتمام المتابعين.

والعمري غير متزوج، ويبلغ عدد متابعيه في موقع ”إنستغرام“ أكثر من مليون و200 ألف، بينما تحظى قناته في ”اليوتيوب“ بـ 200 ألف مشترك.