فيديو.. “يصارع حيوان اللايجر ويحمل تعبانا” محمد رمضان فى دبي

المستقلة/ منى شعلان/شارك الفنان المصرى محمد رمضان ، جمهوره ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، بمقطع فيديو له أثناء زيارته لمجموعة من الحيوانات ، وقام يحمل ثعبان على أكتافه ، كما ظهر خلال الفيديو وهو يقوم بإطعام عدد من الحيوانات الأخرى مثل النمر والزرافة.

كما ظهر رمضان خلال فيديو آخر نشره أمس ، وهو يصارع حيوان “اللايجر” بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال “شد الحبل” ، وعلق علي الفيديو قائلا: “الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش”.

ويشار إلى أن “اللايجر” هو حيوان هجين بين ذكر الأسد وأنثى نمر، ويعد حيوان اللايجر هو أضخم حيوان في فصيلة السنوريات.

ويتواجد محمد رمضان ، حالياً فى دبى ، حيث يصور أغنيته الجديدة “الشرع حلل أربعة”، ومن المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

يذكر إلى أن محمد رمضان ، قد طرح مؤخرا “يا حبيبي”، التي تعاون فيها مع النجم العالمى ميتر جيمس، واجتازت حاجز الـ20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، وصورها في دبي.

وعلي جانب أخر، ينشغل النجم محمد رمضان ، حاليا بالتحضير لمسلسله الجديد “موسى”، المقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني القادم 2021.