فيديو.. يارا تطرح “مليت” عبر يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة اللبنانية يارا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “مليت” وهى سابع أغنيات ألبومها الخليجى الجديد “غير الناس”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان آدهم، توزيع مهند خضر.

وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا، 6 أغنيات من البومها الخليجى “غير الناس”، هم، الأغنية الأولى بعنوان “غير الناس” وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان “ما ودعونى” من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

وطرحت الأغنية الثالثة بعنوان “على المكشوف”، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان “يمرنى طاريك” وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية “سارى” وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد “غير الناس”، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان “هلا مرحب”، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.