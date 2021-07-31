فيديو.. ويل سميث يجسد شخصية ريتشارد ويليامز فى King Richard

المستقلة/- منى شعلان/طرحت الشركة المنتجة لفيلم النجم العالمي ويل سميث، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد “King Richard”، والمقرر طرحه في نوفمبر المقبل بصالات السينما العالمية.

والفيلم استنادًا إلى قصة حقيقية، يُسلط العمل الضوء على قصة صعود نجمتي رياضة التنس فينوس وسيرينا ويليامز، بعد سنوات عديدة من التدرب على يد والدهما ريتشارد ويليامز، الذي حاول التغلب على المشقة وماضيه المضطرب لإرشاد بناته بدءا من سن الرابعة في ملاعب التنس في كومبتون كاليفورنيا، على الرغم من قلة خبرته في هذه اللعبة.

“King Richard” من ﺇﺧﺮاﺝ رينالدو ماركوس جرين، ويشارك في بطولته ويل سميث، جون بيرنثال، توني جولدوين، ديلان ماكديرموت، سوزي أبروميت، ديمي سينجلتون.

وفي سياق آخر، يواصل ويل سميث تصوير عدد من الأفلام تمهيداً لطرحها في السنوات المقبلة، بما في ذلك الجزء الرابع من فيلم الأكشن والكوميديا “Bad Boys 4” بمشاركة النجم مارتن لورانس.