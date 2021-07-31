فيديو.. ويل سميث يجسد شخصية ريتشارد ويليامز فى King Richard

المستقلة/- منى شعلان/طرحت الشركة المنتجة لفيلم النجم العالمي ويل سميث، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد “King Richard”، والمقرر طرحه في نوفمبر المقبل بصالات السينما العالمية.

والفيلم استنادًا إلى قصة حقيقية، يُسلط العمل الضوء على قصة صعود نجمتي رياضة التنس فينوس وسيرينا ويليامز، بعد سنوات عديدة من التدرب على يد والدهما ريتشارد ويليامز، الذي حاول التغلب على المشقة وماضيه المضطرب لإرشاد بناته بدءا من سن الرابعة في ملاعب التنس في كومبتون كاليفورنيا، على الرغم من قلة خبرته في هذه اللعبة.

“King Richard” من ﺇﺧﺮاﺝ رينالدو ماركوس جرين، ويشارك في بطولته ويل سميث، جون بيرنثال، توني جولدوين، ديلان ماكديرموت، سوزي أبروميت، ديمي سينجلتون.

وفي سياق آخر، يواصل ويل سميث تصوير عدد من الأفلام تمهيداً لطرحها في السنوات المقبلة، بما في ذلك الجزء الرابع من فيلم الأكشن والكوميديا “Bad Boys 4” بمشاركة النجم مارتن لورانس.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. ويل سميث يجسد شخصية ريتشارد ويليامز فى King Richard

اخر الاخبار

فقيه قانوني يكشف أسباب زيادة الجرائم الزوجية وهل “الردع القانوني قائم” ؟

اخبار الاردن

الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا ويكشف عن السبب

ثقافة وفنون

فيديو.. ملك وليلى يغنيان لوالدهما أحمد زاهر

اخر الاخبار

الغنوشي يتهم الإمارات بانتزاع السلطة في البلاد

اخر الاخبار

الجيش اللبناني يعلن ضبط عدد من معامل تصنيع المخدرات بالبقاع

اخر الاخبار

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة ومفخخة استهدفت خميس مشيط

اخر الاخبار

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة ومفخخة استهدفت خميس مشيط

اخر الاخبار

“دلتا” يثير قلق الصين وبايدن يرجح فرض قيود جديدة

اخبار العراق

العراق يعلن ارسال جرحى تفجير مدينة الصدر إلى إسطنبول للعلاج  “صور”

اخر الاخبار

ولاية سنار السودانية تعلن حالة الاستنفار القصوى نتيجة ارتفاع مناسيب النيل

ثقافة وفنون

تفاصيل زواج نيللي كريم من لاعب اسكواش شهير

اخبار العراق

الهيأة التطبيعية تعلن الملاك التدريبي المساعد لمنتخب العراقي

اخر الاخبار

دراسة.. نيوزيلندا الملاذ الأفضل للبشرية عند نهاية العالم

اخبار العراق

 ابو رغيف يؤكد ضرورة  النهوض بالواقع السياحي في العراق 

اخبار فلسطين

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرارات الاخلاء في حي الشيخ الجراح

رياضية

برشلونة يتخذ قرارا حاسما بخصوص جريزمان وكوتينيو