فيديو وصور.. “لدعم فلسطين” بيلا حديد تشارك فى مظاهرة بشوارع أمريكا

المستقلة/- منى شعلان/نشرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد،صورا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، أثناء مشاركتها في مظاهرة تدعم فلسطين وتندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الأطفال والنساء في شوارع القدس المحتلة.

وظهرت النجمة الأمريكية خلال الفيديوهات وهى حاملة للعلم الفلسطيني وتتجول وسط المتظاهرين في الشوارع الأمريكية من أجل الضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وعلقت بيلا حديد على الصور قائلة: “شاركت عدد كبير من الفلسطينيين الجميلين، الأذكياء، المحترمين، المحبين، اللطفاء، في مكان واحد، أشعر بالراحة، نحن سلالة نادرة، فلسطين حرة”.

كما شاركت بيلا حديد، البالغة من العمر 25 عاماً، صورة لها وهي تبكي بغزارة، وعلقت عليها: “أشعر بالألم الشديد على فلسطين وإخوتي الفلسطينيين اليوم وكل يوم”.

أضافت: “مشاهدة مقاطع الفيديو تلك كسرت قلبي 100 قطعة، لا يمكن أن تسمح لنفسك بأن تكون حيادياً عندما تشاهد أرواح الناس التي تزهق، إن حياة الفلسطينيين هي الحياة التي ستساعد على تغيير العالم ويتم خطفها منا كل ثانية”.

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